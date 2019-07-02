2 Temmuz reyting sıralaması! Erkenci Kuş mu, Kimse Bilmez mi, Bana Masal Anlatma mı, Çarkıfelek mi kim birinci?

2 Temmuz reyting sıralaması yoğun bir şekilde araştırılıyor. Erkenci Kuş mu, Kimse Bilmez mi, Bana Masal Anlatma mı, Çarkıfelek mi kim birinci? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam Star TV'de Erkenci Kuş, ATV'de Kimse Bilmez, Show TV'de Bana Masal Anlatma ve Kanal D'de Çarkıfelek yapımları izleyicisinin karşısına çıkacak. Bu hafta kimin birinci olacağı merak ediliyor. 25 Haziran reyting sonuçlarına baktığımızda total'de ATV'de ekrana gelen Kimse Bilmez zirveyi kaptı. 2 Temmuz reyting sıralaması sizlerle...

2 TEMMUZ REYTİNG SIRALAMASI!

2 Temmuz reyting sıralaması henüz açıklanmadı. 2 Temmuz reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

25 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI!

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