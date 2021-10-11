2 sürpriz proje anlaşması

'Menajerimi Ara' diziyle dikkatleri üzerine çeken Ahsen Eroğlu, dijital veya televizyon ayırımı yapmadığını ama bir süre de dinlenmek istediğini söyledi. Yeni projeler için 2022 yılını işaret eden oyuncu, "2022 yılında anlaştığımız iki projemiz var. Fakat takvim olarak hem bu kovid döneminin ve başka şeylerin etkisi var. Biraz durum değişti. Tarih olarak önden duyuramıyorlar'' dedi. Yeni resim çalışmalarının bitmesini beklediğini söyleyen oyuncu, sonrasında sergi açmayı çok arzu ettiğini belirtti.