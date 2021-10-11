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11 Ekim 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 10:30:00

2 sürpriz proje anlaşması

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'Menajerimi Ara' diziyle dikkatleri üzerine çeken Ahsen Eroğlu, dijital veya televizyon ayırımı yapmadığını ama bir süre de dinlenmek istediğini söyledi.

'Menajerimi Ara' diziyle dikkatleri üzerine çeken Ahsen Eroğlu, dijital veya televizyon ayırımı yapmadığını ama bir süre de dinlenmek istediğini söyledi. Yeni projeler için 2022 yılını işaret eden oyuncu, "2022 yılında anlaştığımız iki projemiz var. Fakat takvim olarak hem bu kovid döneminin ve başka şeylerin etkisi var. Biraz durum değişti. Tarih olarak önden duyuramıyorlar'' dedi. Yeni resim çalışmalarının bitmesini beklediğini söyleyen oyuncu, sonrasında sergi açmayı çok arzu ettiğini belirtti.

Etiketler : Menajerimi Ara Ahsen Eroğlu oyuncu
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