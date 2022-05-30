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30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:00:00

2. sezona devam kararı

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Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı 'Hayaller ve Hayatlar' dizisinin akıbeti belli oldu.

Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı 'Hayaller ve Hayatlar' dizisinin akıbeti belli oldu. Dizinin başta ikinci sezonu için onay çıkmış, tam ekip sete çıkmak üzereyken birkaç gün önce çekimlerin ertelendiği duyurulmuştu. Aynı gün dijital platformun sosyal medya hesaplarında dizinin final yapacağı ilan edilmişti. Gelen son haberlere göre dizinin ikinci sezon çekimleri kısa sürede başlayacak.

Etiketler : hayaller ve hayatlar dizi ikinci sezon
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