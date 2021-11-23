VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fırsatçıların "sıfır araç" oyunu
Türkiye vites yükseltti! BAE ile yeni dönem
Başkan Erdoğan'dan "erken seçim" açıklaması
13 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
Bahçeli'den sert çıkış: Döviz operasyonları boşunadır!
Başkan Erdoğan'dan Interpol toplantısında dünyaya PKK mesajı
Türkiye ile ABD arasında ‘dijital hizmet vergisi' anlaşması
Tekrar kapanma olacak mı? Bakan Koca açıkladı
Bakan Bilgin asgari ücret için süre verdi!
Körfez'le yeni dönem! Türkiye'ye geliyor
Bayraktar'dan çarpıcı açıklama
Türk malı kaliteli! Yatırımlara devam edeceğiz
Ankara merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu
Bulgaristan'da dehşete düşüren trafik kazası! Yolcu otobüsü alev aldı, 46 kişi yanarak öldü
Türkiye düşmanı Menendez rahat durmuyor!
Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal, tutuklandı
Meteoroloji saat verip il il uyardı!
Bunun adı sarhoş cinayeti
Barbie Şebnem
Hepinize psikolog ayarlayacağım
Hande'nin kasım single'ı
Diva izdihamı
2 milyonluk yeni anlaşma
Yaşarken ölmek bu olsa gerek
23 Kasım 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 12:00:00

2 milyonluk yeni anlaşma

ABONE OL

'O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri arasında yer alan Oğuzhan Koç, yeni bir anlaşmaya imza attı.

'O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri arasında yer alan Oğuzhan Koç, yeni bir anlaşmaya imza attı. Koç, Getir Yemek'in diğer yüzü oldu. Koç'un bir yıllık kampanya için 2 milyon TL alacağı konuşuluyor. Öte yandan Getir'in yüzü ise uzun zamandır İbrahim Büyükak... Büyükak başarılı reklam kampanyaları nedeniyle anlaşmasını uzatmıştı.

Etiketler : 2 milyonluk yeni anlaşma O Ses Türkiye jüri üyeleri Oğuzhan Koç
Göğe bakarak geldi kızımız

Göğe bakarak geldi kızımız
Erkek dediğin ‘Amber' gibi kokmalı

Erkek dediğin ‘Amber' gibi kokmalı
Tek kişilik oyunla tiyatroda

Tek kişilik oyunla tiyatroda
Hepsi grubu toplanmıyor

Hepsi grubu toplanmıyor
Defne'nin yerine Hande geldi

Defne'nin yerine Hande geldi
Sürahi Nine ekrana dönüyor

Sürahi Nine ekrana dönüyor
ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor

ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor
ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor

ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor
Bebek mi? Göbek mi?

Bebek mi? Göbek mi?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER