23 Kasım 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 12:00:00
2 milyonluk yeni anlaşma
'O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri arasında yer alan Oğuzhan Koç, yeni bir anlaşmaya imza attı.
'O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri arasında yer alan Oğuzhan Koç, yeni bir anlaşmaya imza attı. Koç, Getir Yemek'in diğer yüzü oldu. Koç'un bir yıllık kampanya için 2 milyon TL alacağı konuşuluyor. Öte yandan Getir'in yüzü ise uzun zamandır İbrahim Büyükak... Büyükak başarılı reklam kampanyaları nedeniyle anlaşmasını uzatmıştı.