2 milyonluk yeni anlaşma

'O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri arasında yer alan Oğuzhan Koç, yeni bir anlaşmaya imza attı. Koç, Getir Yemek'in diğer yüzü oldu. Koç'un bir yıllık kampanya için 2 milyon TL alacağı konuşuluyor. Öte yandan Getir'in yüzü ise uzun zamandır İbrahim Büyükak... Büyükak başarılı reklam kampanyaları nedeniyle anlaşmasını uzatmıştı.