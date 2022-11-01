2 Milyonluk 'VİP' hayat

Dilan Çiçek Deniz konforu için kesenin ağzını açtı. Oyuncu, yeni aldığı VİP minibüsüne masaj koltuğu, buzdolabı ve televizyon gibi aksesuvarlar ekletti.

3 sezondur kapalı gişe oynayan 'Amadeus'ta Constanze'yi canlandıran oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kendini ödüllendirdi. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'la dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu, kendisine VİP hayat kurdu. Şehir hayatından uzaklaşarak doğa ile iç içe Göktürk'te kütük evde yaşayan Deniz, ayaklarını yerden kesti. Kesenin ağzına açan oyuncu, 2 milyon liraya arabasını yeniledi. Deniz, kendisine son model Volkswagen Transporter marka araba aldı. Oyuncunun istekleri doğrultusunda özel olarak modifiye edilen VİP araç tasarlandı. Deniz, minibüsüne konforlu özel masaj koltuğu, televizyon ve buzdolabı gibi aksesuvarlar ekletti. Oyuncunun önümüzdeki yaz aylarında nişanlısı Thor Saevarsson'la nikâh masasına oturması bekleniyor.