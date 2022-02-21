2 milyon liraya güzellik elçisi

'Ada Masalı' dizisi final yapan Ayça Ayşin Turan, Loreal Paris'in güzellik elçisi oldu. Markanın saç bakım ürünlerinin yüzü olan oyuncu, 2 milyon TL aldı.



Oyuncu olarak kazandığı başarılar sonrası reklam dünyasının da ilgisini çeken Ayça Ayşin Turan, Loreal Paris'in marka yüzü oldu. Alp Navruz ile oynadığı 'Ada Masalı' dizisi final yapan Turan, markanın saç bakım ürünlerinin tanıtımı için 2 milyon TL aldı. Reklam filmi için kamelar karşısına geçen oyuncu, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gündelik hayatında hiç makyaj yapmadığını söyleyen Turan, "Çekimler için şu anda makyaj yapıldı ya hemen onu çıkarmak istiyorum. Gündelik hayatımda da hiç makyaj yapmıyorum. Cilt zaten çok yoruluyor, dinlendirmek lazım. Makyajımı temizlemeden asla yatmam. Maskemi yapmayı, kremlerimi sürmeyi seviyorum" dedi.