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05 Ekim 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 09:30:00

2 milyon liralık sanat hediyesi

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Milli futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın doğum günü için kesenin ağzını açtı. Eşine pahalı jestler yapan Erkin, bu sefer 4 tablo hediye etti.

Milli futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın doğum günü için kesenin ağzını açtı. Eşine pahalı jestler yapan Erkin, bu sefer 4 tablo hediye etti.

Fatih Karagümrük'te top koşturan Caner Erkin, 2017 yılında Roma'da evlendiği Şükran Ovalı'yı hediye yağmuruna tuttu. En son 'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan Ovalı'nın doğum günü için milli futbolcu Londra'daki bir galerinden değerinde 4 tablo satın aldı. Erkin, tablolar için iki milyon lirayı gözden çıkardı. Eşinin bu jesti karşısında Şükran Ovalı, havalara uçtu. Caner Erkin, daha önce de Ovalı'ya hamilelik hediyesi olarak 1 milyon 750 bin lira değerinde bir cip ve kızları Mihran Ela'yı kucaklarına aldıklarında doğum hediyesi olarak 300 bin liraya araba jesti yapmıştı.

Etiketler : Şükran Ovalı Caner Erkin doğum günü Fatih Karagümrük
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