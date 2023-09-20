2. kez babalık sevinci yaşadı

Beyazperdede canlandırdığı 'Oflu Hoca' karakteriyle tanınan Çetin Altay, ikinci kez baba oldu. 2017'de v ile evlenen oyuncu, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Evlilik terapisine giderek krizi aşan çift, ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kaçmaz erkek bebek dünyaya getirdi. Çetin Altay, oğluyla paylaştığı bu fotoğrafına "Hoş geldin oğlum. Allah, sağlıklı sıhhatli bir ömür nasip etsin" notunu düştü. Çift, çocuklarına Ali Erhan ismini verdi.

