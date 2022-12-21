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21 Aralık 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 12:30:00

2 genç yanıma oturdu

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Oyuncu Merve Boluğur, bir alışveriş merkezinde tanımadığı bir adamın masasına oturup yemek yediği görüntülerle ilgili konuştu.

Oyuncu Merve Boluğur, bir alışveriş merkezinde tanımadığı bir adamın masasına oturup yemek yediği görüntülerle ilgili konuştu. Sosyal medyadan eleştirilere cevap veren Boluğur, "Oradaki genç yer bulamadığı için masaya oturdu. 'Merhaba, nasılsınız ve iyi misiniz?'den başka bir şey konuşulmadı" dedi. Boluğur, bu konunun gündeme gelmesiyle alakalı, ''Dedikoduya ayıracakları zamanı farklı kültür ve yerleri görmek için ayırabilirler" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : 2 genç yanıma oturdu Merve Boluğur Sosyal medya
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