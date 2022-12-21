2 genç yanıma oturdu

Oyuncu Merve Boluğur, bir alışveriş merkezinde tanımadığı bir adamın masasına oturup yemek yediği görüntülerle ilgili konuştu. Sosyal medyadan eleştirilere cevap veren Boluğur, "Oradaki genç yer bulamadığı için masaya oturdu. 'Merhaba, nasılsınız ve iyi misiniz?'den başka bir şey konuşulmadı" dedi. Boluğur, bu konunun gündeme gelmesiyle alakalı, ''Dedikoduya ayıracakları zamanı farklı kültür ve yerleri görmek için ayırabilirler" diyerek tepki gösterdi.