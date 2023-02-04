2 çocuğa 2 araba

Survivor 2023 yarışmasından elenerek yurda dönen Ümit Erdim, kaç çocuğu varsa o kadar araba alıyor. Erdim, 3 milyon lira değerinde altına son model bir cip aldı. İlk çocuğu Ses'in doğumu sonrası 5 milyon değerinde bir cip alan Erdim, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmuştu. Erdim, Ela'nın doğumu sonrası da 3 milyon lira değerindeki ikinci cipini altına çekti. Araçlarına kızları 'Ses' ve 'Ela'nın adlarını yazdıran Erdim'in özel plaka için 100 bin lira harcadığı öğrenildi.