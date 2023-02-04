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04 Şubat 2023 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 13:00:00

2 çocuğa 2 araba

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Ümit Erdim, kaç çocuğu varsa o kadar araba alıyor.

Survivor 2023 yarışmasından elenerek yurda dönen Ümit Erdim, kaç çocuğu varsa o kadar araba alıyor. Erdim, 3 milyon lira değerinde altına son model bir cip aldı. İlk çocuğu Ses'in doğumu sonrası 5 milyon değerinde bir cip alan Erdim, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmuştu. Erdim, Ela'nın doğumu sonrası da 3 milyon lira değerindeki ikinci cipini altına çekti. Araçlarına kızları 'Ses' ve 'Ela'nın adlarını yazdıran Erdim'in özel plaka için 100 bin lira harcadığı öğrenildi.

Etiketler : survivor 2023 ümit erdim ses ela
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