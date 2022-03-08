2 ay sonra sahnede

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası dizi kırılan sanatçı Ebru Yaşar, sahnelere geri döndü. Eski sağlığına kavuşan şarkıcı, 2 ay aradan sonra Yeni Gazino'da sahne aldı. Yaşar, sahnesinde kırmızı rengin kendisine uğursuz geldiğini söyledi.

KIRMIZI GİYMEYECEĞİM

Şarkıcı, "Tam iki ay oldu. Burada sahneye çıkmıştım. Kırmızı bir elbise giymiştim. Bir daha kırmızı elbise giymeyeceğim. Kırmızının nazarı da vardır derler ya. Ayağımı kırdım, iki ay oturdum. Ama olsun geçti gitti" dedi. Bu zaman zarfı içerisinde sahneleri özlediğini söyleyen Yaşar, "Bizim haftalarımızı günlerimizi menajerime bıraksam dolu dolu geçirmek ister. Ama ben hem kendi sağlığım için, aile yaşantım için stüdyo işlerim vs o yüzden çok da iş alamıyorum. Hepsini kabul edemiyoruz. Her sahnede olmak istemiyorum açıkçası" dedi.