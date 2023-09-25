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25 Eylül 2023 Pazartesi 06:53:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 06:53:00

2 ay sonra ilk konser

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Mazhar Alanson, önceki akşam Üsküdar Meydanı'nda sahne aldı.

Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi'nin organizasyonuyla önceki akşam Üsküdar Meydanı'nda sahne aldı. Geçen temmuz ayında yapılması planlanan ancak MFÖ grubundan Özkan Uğur'un vefat etmesi nedeniyle ertelenen konserde duygusal anlar yaşandı. Alanson sahneden "Çok üzüldük. Çok erken oldu. Böyle olmamalıydı. Hep bizimle olacak" dedi. Seyircilerden gelen 'Sude' isteğine 'Özkan'sız olmaz, çok zor. Ağlarım'' sözleriyle yanıt veren Alanson, seyircileri kırmayarak kapanışı şarkısıyla yaptı

Etiketler : mazhar alanson üsküdar belediyesi mfö özkan uğur
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