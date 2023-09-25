2 ay sonra ilk konser

Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi'nin organizasyonuyla önceki akşam Üsküdar Meydanı'nda sahne aldı. Geçen temmuz ayında yapılması planlanan ancak MFÖ grubundan Özkan Uğur'un vefat etmesi nedeniyle ertelenen konserde duygusal anlar yaşandı. Alanson sahneden "Çok üzüldük. Çok erken oldu. Böyle olmamalıydı. Hep bizimle olacak" dedi. Seyircilerden gelen 'Sude' isteğine 'Özkan'sız olmaz, çok zor. Ağlarım'' sözleriyle yanıt veren Alanson, seyircileri kırmayarak kapanışı şarkısıyla yaptı