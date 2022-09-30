2 Aralık'ta vizyonda

Başrollerinde İlker Ayrık, Timur Acar, Didem Balçın ve Murat Akkoyunlu'nun yer aldığı 'Çakallarla Dans' filmi serisinin altıncısı seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu yapımın çekimleri İstanbul, Bodrum ve Kos Adası'nda gerçekleşti. Film, 2 Aralık'ta beyazperdede sinemaseverlerle buluşacak.