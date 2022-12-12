194 bin liraya güzelleşti

Model Şevval Şahin'in güzellik uğruna geçirdiği 9 estetik operasyona 194 bin lira verdiği öğrenildi.

Miss Turkey 2018 yarışmasında birinci seçilen model Şevval Şahin'in eski halinden eser kalmadı. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen model, mutluğu estetikte buldu. Dönem dönem yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Şahin, değişimiyle en çok şaşırtan ünlü isimlerden biri oldu. 3 binden başlayan ve 100 bin liraya kadar çıkan farklı estetik operasyonuna para harcayan Şahin'in, toplamda değişimi için 194 bin lira harcadığı söyleniyor. İddialara göre Şevval Şahin, iki burun estetiğine 100 bin lira, Bişektomi (yanak estetiği) 40 bin lira, çene ucu dolgusuna 6 bin lira, yüz botoksuna 5 bin lira verdiği ortaya çıktı. Son dönemde podyumların aranılan isimlerinden olan Şahin'in estetiksiz hali dikkat çekti. Şevval Şahin'in yanı sıra 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen oyuncu Büşra Pekin, 315 bin lira harcayarak bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Pekin, güzellik uğruna yüzüne 11 farklı operasyon yaptırmıştı.

İşte Şevval'in estetik listesi

*Burun estetiği 100 bin

*Bişektomi 40.000

*Lip Lit 20.000

*Dudak dolgusu 6 bin

*Çene ucu dolgusu 6 bin

*Elmacık dolgusu 6 bin

*Işık dolgusu 6 bin

*Yüz botoksu 5 bin

*Masseter botoksu 5 bin

Toplam: 194 bin lira