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01 Haziran 2023 Perşembe 07:36:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 07:36:00

19 yıl sonra yeniden

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Şarkıcı Melih Görgün bir döneme damgasını vuran 'İkinci Bahar' adlı şarkısını 19 yıl sonra yeniden müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Şarkıcı Melih Görgün bir döneme damgasını vuran 'İkinci Bahar' adlı şarkısını 19 yıl sonra yeniden müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Görgün, önceki gün Serkan Mehmet Durdu ile Arnavuköy'de objektiflere yansıdı. İkili, 14 Bahar şarkısının akustik ve remix olarak iki versiyonu çıkaracaklarının müjdesini verdiler. Durdu, "Melih çok eski arkadaşımdı. Böyle bir şarkı yapan bir adamın müziği bırakmaması gerekir. Yeni şarkılarımız da olacak" dedi.

Etiketler : 19 yıl sonra yeniden Şarkıcı Melih Görgün Arnavuköy
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