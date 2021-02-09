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09 Şubat 2021 Salı 13:59:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 14:39:00

19 Şubat'ta 'Duru Olmak'

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Nükhet Duru, hayat hikayesinin anlatıldığı 'Duru Olmak' projesinin 19 Şubat'ta Netflix'de olacağını söyledi.

Nükhet Duru, hayat hikayesinin anlatıldığı 'Duru Olmak' projesinin 19 Şubat'ta Netflix'de olacağını söyledi. Heyecanını Tarkan'ın baba olacağını duyurduğu video gibi çeken Duru, sosyal medya hesabından ''Tarkan'cığım hayatımda gördüğüm en iyi duyuru videosunu senden arakladım, idare et'' mesajını yazdı.

Etiketler : nükhet duru netflix duru olmak
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