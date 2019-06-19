19 Haziran reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Kim Milyoner Olmak İster mi, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? kim birinci oldu?
19 Haziran reyting sonuçları merak ediliyor. Afili Aşk mı, Kim Milyoner Olmak İster mi, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? kim birinci oldu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de Afili Aşk, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Güldür Güldür Show, FOX TV'de Enes Batur Hayal mi Gerçek mi ve TV8'de Survivor Türkiye - Yunanistan programları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının hemen ardından reyting sonuçları belli olacak. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında; totalde Kanal D'de ilk bölümü ekranlara gelen Afili Aşk ikinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü oldu. 19 Haziran reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
19 Haziran reyting sonuçları televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Afili Aşk mı, Kim Milyoner Olmak İster mi, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? kim birinci oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Afili Aşk, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Güldür Güldür Show, FOX TV'de Enes Batur Hayal mi Gerçek mi ve TV8'de Survivor Türkiye - Yunanistan yapımları izleyicinin karşısına çıkacak. 12 Haziran reyting sonuçlarına bakıldığında totalde Kanal D'de ilk bölümü ekranlara gelen Afili Aşk ikinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sırada yerini aldı. 19 Haziran reyting sonuçları sizlerle...
19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!
19 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.
12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!
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