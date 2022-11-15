18 yıllık imaj

Geçtiğimiz ay 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter'le görkemli bir törenle evlenen Dilan Çıtak imaj değişikliğine gitti. Çıtak, kıvırcık saçlarına 14 yaşından bu yana 18 yıl sonra ilk kez fön çektirdiğini belirtti. Sosyal medya hesabından düz saçları paylaşan Çıtak, yeni imajını gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde saçlarını iki günde bir yıkadığını söyleyen Çıtak, "Babamın da saçları böyleydi, bonustu gençken" ve "Fön hayatımın 8-9 yaşlarında kaldı, 3 kişi fön çekmişti saçıma" diyerek şaşırtmıştı.