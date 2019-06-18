18 Haziran reyting sonuçları! Erkenci Kuş mu, Kimse Bilmez mi, Leke mi hangi dizi birinci?

18 Haziran reyting sonuçları merak ediliyor. Erkenci Kuş mu, Kimse Bilmez mi, Leke mi hangi dizi birinci? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu akşam Star TV'de Erkenci Kuş, ATV'de Kimse Bilmez ve Kanal D'de Leke dizileri izleyicinin karşısına çıkacak. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından reyting sonuçları belli olacak. 11 Haziran reyting sıralamasına baktığımızda total ve AB grubunda İzlanda Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşması zirvede yer aldı. 18 Haziran reyting sonuçları haberimizin detaylarında yer alıyor.

18 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!

18 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 18 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

11 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!

TOTAL

AB

ABC