VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya bu birlikteliği konuşacak!
Gözler faiz kararında!
İlk uçak KKTC'ye inecek
"Neydi/Ne Oldu"
Türk zırhlısından İngiltere'de gövde gösterisi
Yangını kontrol altına alındı
"Türkiye doğal gaz buldu" paniği
Dünyanın konuştuğu kareler!
Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
Banka promosyonunda yeni gelişme!
Putin Resti Çekti!
Türk ekonomisinin gücünü gözler önüne serdi
‘Nasır' tuttu
Repertuvar yemeği
Harem'de sanatsal gece
Sessiz çift
Ekibe tatil hediyesi
‘Çöp Adam' hazırlığı
18 günde kriz çıktı
İstanbul'da yağışlar başladı
Enfeksiyonlara karşı bağışıklık güçlü tutulmalı
Gebelik öncesi taş kontrolü şart
Beslenme çantasında paketleme tehlikesi!
Kitap okumak ruh sağlığını iyileştirir
22 Eylül 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 09:30:00

18 günde kriz çıktı

ABONE OL

Oyuncu Burcu Binici'nin 18 gün önce nikâh masasına oturduğu rapçi Tankurt Manas'la evliliğinde kriz çıktı. Binici, eşini sosyal medya hesabından çıkardı ve birlikte olan fotoğraflarını sildi.

Oyuncu Burcu Binici'nin 18 gün önce nikâh masasına oturduğu rapçi Tankurt Manas'la evliliğinde kriz çıktı. Binici, eşini sosyal medya hesabından çıkardı ve birlikte olan fotoğraflarını sildi.

Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in başrolünde yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizide rol alan Burcu Binici'nin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. 2 Eylül'de sessiz sedasız rapçi Tankurt Manas ile dünyaevine giren Binici'nin 18 günlük mutluluğunda kriz yaşanıyor. Çiçeği burnunda çiftten Binici, eşini sosyal medya hesabında takip etmeyi bıraktı ve birlikte oldukları fotoğraflarını sildi. Oyuncunun eşi de aynı hamlede bulundu. Bu gelişme sonrası, "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusu akıllara geldi. Oyuncu ve rapçi, cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu. Binici, Manas ile evlendiğini Instagram hesabından duyurmuş, gelinlik ve damatlıklı fotoğraflarına 'Sıfır şaka' notunu düşmüştü.

Etiketler : 18 günde kriz çıktı Burcu Binici rapçi Tankurt Manas
SMA'lı aile belli oldu

SMA'lı aile belli oldu
Dijital başarı

Dijital başarı
Ayrılıklar da sevdaya dahil

Ayrılıklar da sevdaya dahil
En güzeli seçecekler

En güzeli seçecekler
Doğru projeyi arıyor

Doğru projeyi arıyor
Vize şirketinde sunuculuk yaptım

Vize şirketinde sunuculuk yaptım
Annesinin kızı Zehra

Annesinin kızı Zehra
Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi
Baba-kız günü

Baba-kız günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes