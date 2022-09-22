18 günde kriz çıktı

Oyuncu Burcu Binici'nin 18 gün önce nikâh masasına oturduğu rapçi Tankurt Manas'la evliliğinde kriz çıktı. Binici, eşini sosyal medya hesabından çıkardı ve birlikte olan fotoğraflarını sildi.

Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in başrolünde yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizide rol alan Burcu Binici'nin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. 2 Eylül'de sessiz sedasız rapçi Tankurt Manas ile dünyaevine giren Binici'nin 18 günlük mutluluğunda kriz yaşanıyor. Çiçeği burnunda çiftten Binici, eşini sosyal medya hesabında takip etmeyi bıraktı ve birlikte oldukları fotoğraflarını sildi. Oyuncunun eşi de aynı hamlede bulundu. Bu gelişme sonrası, "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusu akıllara geldi. Oyuncu ve rapçi, cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu. Binici, Manas ile evlendiğini Instagram hesabından duyurmuş, gelinlik ve damatlıklı fotoğraflarına 'Sıfır şaka' notunu düşmüştü.