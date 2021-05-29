18 dakika savaşacaklar

TRT 1'de yayınlanan 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun sezon finaline savaş sahnesi damga vuracak. Yeni sezonda Barış Arduç'un başrolünde yer alacağı ve değişen oyuncu kadrosuyla seyirci karşısında olacak dizi 34. bölümde ara verecek. Daha önceki bölümlerde Sultan Melikşah'a hayat veren Buğra Gülsoy'un 4 saat süren hazırlığının ardından günler öncesinden planlanan ve arka planda büyük bir teknik ekibin özveriyle çalıştığı savaş sahnesi 2 günde tamamlanmıştı. Sezon finalinde ise dizi kendi rekorunu kıracak. Türk dizi tarihinin en uzun savaş sahnesi tam 18 dakikayla ekranda olacak. Yapımda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Kaan Taşener, Sevda Erginci, Mehmet Özgür gibi birbirinden önemli isimler rol alıyor.

