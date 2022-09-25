17'nci yıl kutlaması

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisinde rol alan oyuncu Uğur Aslan, yapımın senaristliğini yapan eşi Sema Ergenekon ile 17. evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı. Sosyal medya hesabından eşiyle bir fotoğrafını yayınlayan Aslan gönderisinin altına, "Nice güzel 17 yıllara can yoldaşım, sevgilim, karım ve can yarım" notunu düştü.

