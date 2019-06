17 Haziran Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu!

17 Haziran Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta puan durumu herkes tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta Fatih Ürek'in renkli sunumu ile izleyicilerine heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler ve kaynanalar arasında rekabet üst seviyede yaşanıyor. Bugün yine heyecanlı anların yaşanacağı yarışmada gün birincisi kim olacak? En yüksek puanı kim alacak? Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA

Gelinim Mutfakta 17 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak olan 321. Bölümün fragmanı yayında! Yarışmaya yeni katılan yarışmacı gelin Hatice'yi kaynanası Hüsniye hanımın 250 bilezik iddiası ile eleştiriyor!

Gelin ve kaynanalar da 250 bilezik esprileri ile Hatice ve Hüsniye Hanıma yükleniyor! Besime Hanım, Hüsniye Hanımın gelini Gülcan'a verdiği imalı buketi ayaklarının altında eziyor! Yarışmaya katılan yeni kaynana Reyhan Hanımı fazla şımarık bulduğunu söylüyor!

17 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

17 Haziran Gelinim Mutfakta bugün kim birinci merak ediliyor. 17 Haziran Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

GELİNİM MUTFAKTA 14 HAZİRAN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 68 puanla Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.