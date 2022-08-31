17 bin 600 liraya boyunu uzattı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde ilk gelinlik ve damat ayakkabısı eleştirilere neden oldu. Çiftin servet harcadığı törende Koç, boyunu uzatmak için ilginç bir tercih yaptığı ortaya çıktı. Koç'un yüksek topuk kocaman ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı. Müzisyenin damat ayakkabısı için 17 bin 600 lira verdiği iddia edildi. Koç, Özdemir'e düğün hediye olarak da 860 bin lira değerinde kolye almıştı.