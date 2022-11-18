15'inci sanat yılı raflarda

Şarkıcı Sertab Erener sanat hayatının 15. yılını kutladığı Harbiye Açıkhava konserini ölümsüzleştiriyor. Erener, 2007 yılında gerçekleşen 'Sertab Erener Otobiyografi: 15. Sanat Yılı Konseri'ni dvd olarak dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Konserde Erener'e şarkılarında Sezen Aksu, Levent Yüksel, Nil Karaibrahimgil, Fahir Atakoğlu, Özge Fışkın ve Demir Demirkan gibi isimler eşlik ediyor.