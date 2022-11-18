15'inci sanat yılı raflarda
Şarkıcı Sertab Erener sanat hayatının 15. yılını ölümsüzleştiriyor.
Şarkıcı Sertab Erener sanat hayatının 15. yılını kutladığı Harbiye Açıkhava konserini ölümsüzleştiriyor. Erener, 2007 yılında gerçekleşen 'Sertab Erener Otobiyografi: 15. Sanat Yılı Konseri'ni dvd olarak dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Konserde Erener'e şarkılarında Sezen Aksu, Levent Yüksel, Nil Karaibrahimgil, Fahir Atakoğlu, Özge Fışkın ve Demir Demirkan gibi isimler eşlik ediyor.