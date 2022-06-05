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05 Haziran 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 10:00:00

150 Bin liralık tatil

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Oyuncu Bensu Soral eşi Hakan Baş'la tatile çıktı. Kesenin ağzını açan iş adamı Göcek'te 5 günlük motoryat kiraladı.

Oyuncu Bensu Soral eşi Hakan Baş'la tatile çıktı. Kesenin ağzını açan iş adamı Göcek'te 5 günlük motoryat kiraladı.

İş adamı Hakan Baş ve oyuncu Bensu Soral çifti, ikinci baharlarını yaşıyor. Evliliklerindeki krizi atlatan ikili, tatil sezonunu açarak soluğu Göcek'te aldı. Hakan Baş ve Bensu Soral, romantik tatilleri için kesenin ağzını açtı. İş adamı Hakan Baş, günlüğü 30 bin lira olan motoryat kiraladı. İş adamı 5 gün olarak planları tatil için 150 bin lira ödeme yaptı. Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, gözlerden uzakta çıktıkları tatillerinde Göcek ve Marmaris koylarında deniz ve güneşin tadını çıkaracak. Oyuncu ve eşinin yanlarına aldıkları balık oltasıyla açık denizlerde avlanmayı hedefledikleri öğrenildi. En son dijitalde yayınlanacak olan 'Özel Ders' filminde yer alan Bensu Soral'ın yeni sezonda ekranlarda olmak istediği iddia edildi.

Etiketler : 150 Bin liralık tatil Bensu Soral Hakan Baş ve Bensu Soral
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