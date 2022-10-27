15 yıl sonra yeniden

Komedyen Şafak Sezer'in 'Kutsal Damacana' serisinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün hazırlıkları devam ediyor. Yapımda Fikret ve Asım karakterleri yeniden bir araya geldi. Serinin ilk filminde yer alan Ersin Korkut, yeni filmde Asım rolüyle yeniden kamera karşısına geçti. İkili, 15 sene sonra beyazperde de bir kez daha hayranlarıyla buluşacak. Film 2023'de vizyona girecek.

