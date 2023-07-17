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17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:50:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:50:00

15 yıl sonra sahnede

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'Küçük Emrah' lakaplı şarkıcı Emrah Erdoğan, 15 yıl sonra sahnelere geri döndü. Müzisyen, "Dinleyicilerimi çok özledim, şarkılarımı beni sevenlerle söylemekten büyük keyif alıyorum" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Emrah Erdoğan, 15 yıl sonra yeniden sahneye çıktı. KKTC'deki The Arkın İskele'de sevenleriyle bir araya gelen müzisyen, geçmişten bugüne kadar olan şarkılarını seslendirdi. Habercilerle sohbet eden Emrah, "15 seneyi aşkın bir süredir sahne almıyorum. Aslında çok öyle ayarlanmış bir şey değil. Çok özledim diyebilirim. Şarkılarımı beni sevenlerle söylemekten büyük keyif alıyorum. Sürekli mesajlar geliyordu, 'Ne zaman sahneye çıkacaksınız' diye ama bugün buraya nasip oldu" diyerek heyecanını dile getirdi.

TRİBÜTE ALBÜM HEYECANI

Eski şarkılarından oluşan bir tribüte albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Emrah, "Çok değerli sanatçılar var. Onların o albümde olmaları ayrıca bir heyecan ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Eylül gibi yayınlanacak" dedi. Emrah, şarkılarını seslendiren isimler arasında yaşanan şarkı seçimiyle ilgili de, "Bu bir gönül işi. Şarkıları kim seslendirmek istiyorsa öyle oldu. Hepsi kendisini ispat etmiş büyük isimler. Çok güzel olduğuna inanıyorum" dedi.

Etiketler : 15 yıl sonra sahnede Tribüte albüm heyecanı Küçük Emrah Emrah Erdoğan
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