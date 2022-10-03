15 yıl sonra imaj değişikliği

Dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisinin başrolünde yer alacak olan oyuncu Burak Deniz ile mutlu bir ilişkisi olan model Didem Soydan, imaj değişikliğine gitti. Soydan, 15 yıldır kullandığı sarı saçlarının rengini değiştirdi. 38 yaşındaki model saçlarını koyu tonlara çevirdiği görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Karanlık çağıma hoş geldiniz" diyerek paylaştı.