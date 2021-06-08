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08 Haziran 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 14:30:00

1,5 yıl sonra ayrılık

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Ayça Ayşin Turan'la 'Ada Masalı' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Alp Navruz, 1,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam ile yollarını ayırdı.

Ayça Ayşin Turan'la 'Ada Masalı' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Alp Navruz, 1,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam ile yollarını ayırdı. Evlilik planları yapan çift, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takipten çıkardı. Fotoğraflarını sildi.

Etiketler : Ayça Ayşin Turan Ada Masalı Alp Navruz 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam
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