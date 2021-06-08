1,5 yıl sonra ayrılık

Ayça Ayşin Turan'la 'Ada Masalı' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Alp Navruz, 1,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam ile yollarını ayırdı. Evlilik planları yapan çift, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takipten çıkardı. Fotoğraflarını sildi.