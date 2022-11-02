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02 Kasım 2022 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 18:30:00

1,5 milyonluk imaj

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Şarkıcı Linet sahnesi için kesenin ağzını açtı. Linet, sahne kostümleri için dünyaca ünlü isimler Lady Gaga, Kim Kardashian, Miley Cyrus gibi birçok yıldızların da tasarımcılığını yapan Alon Livne ile anlaştı.

Şarkıcı Linet sahnesi için kesenin ağzını açtı. Linet, sahne kostümleri için dünyaca ünlü isimler Lady Gaga, Kim Kardashian, Miley Cyrus gibi birçok yıldızların da tasarımcılığını yapan Alon Livne ile anlaştı. Yeni teklisi için fotoğraf çekimi gerçekleştiren Linet'in stylingini Gili Algapli yaptı. Çekimler için hiçbir masraftan kaçınmayan şarkıcı, Algapli ve ekibini İsrail'den özel uçakla İstanbul'a getirtti. Tasarım ekibinin yapacağı çalışmalar için Linet'in 80 bin dolar (1 milyon 490 bin lira) ödediği öğrenildi.

Etiketler : 1 5 milyonluk imaj Şarkıcı Linet Kim Kardashian Miley Cyrus
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