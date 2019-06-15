15 Haziran reyting sıralaması: Kim Milyoner Olmak İster mi, Benimle Söyle mi, Güldür Güldür Show mu kim birinci?

15 Haziran reyting sıralaması en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster mi, Benimle Söyle mi, Güldür Güldür Show mu kim birinci? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? - Özel Bölüm, Kanal D'de Benimle Söyle ve Show TV'de Güldür Güldür Show ekranlara gelecek. 8 Haziran reyting sonuçlarına bakıldığında totalde Türkiye Fransa 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşması birinci, Güldür Güldür Show üçüncü oldu. Peki, 15 Haziran reyting sıralamasında kim birinci oldu? 15 Haziran reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

15 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

15 Haziran reyting sıralaması henüz açıklanmadı. 15 Haziran reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

8 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

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AB



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