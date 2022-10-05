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05 Ekim 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 15:00:00

15 gün sonra nişan attı

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Sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 15 gün önce nişanlandığı sevgilisi Burak Kalfa ile yollarını ayırdı.

Sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 15 gün önce nişanlandığı sevgilisi Burak Kalfa ile yollarını ayırdı. Evlilik yolunda ilerleyen çift, sosyal medyadan hesaplarından fotoğraflarını silerek birbirlerini takipten çıkardı. Kalfa Instagram'dan, "Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun" dedi.

Etiketler : 15 gün sonra nişan attı Ferdi Tayfur Necla Nazır Tuğçe Tayfur
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