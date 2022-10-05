15 gün sonra nişan attı

Sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 15 gün önce nişanlandığı sevgilisi Burak Kalfa ile yollarını ayırdı. Evlilik yolunda ilerleyen çift, sosyal medyadan hesaplarından fotoğraflarını silerek birbirlerini takipten çıkardı. Kalfa Instagram'dan, "Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun" dedi.