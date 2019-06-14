14 Haziran reyting sıralaması: Arka Sokaklar mı, Her Yerde Sen mi, hangi dizi zirveyi kaptı?

14 Haziran reyting sıralaması en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Arka Sokaklar mı, Her Yerde Sen mi, hangi dizi zirveyi kaptı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, FOX TV'de Her Yerde Sen, TV8'de Dedemin Fişi ekranlara gelecek. 7 Haziran reyting sonuçlarına baktığımızda bakıldığında totalde Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci sırada, Survivor Türkiye Yunanistan üçüncü sırada, Güldür Güldür Show dördüncü sırada yerini aldı. Peki, bu hafta kim birinci olacak? 14 Haziran reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

14 Haziran reyting sıralaması henüz belli olmadı. 14 Haziran reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

7 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

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