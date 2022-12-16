13'üncü yıl kutlaması

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tolga Savacı ile mutlu bir yaşam sürdüren yazar Nermin Bezmen, eşiyle tanışmalarının 13. yılını kutladı. 2015 yılında nikah masasına oturan çiften Bezmen, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Bezmen, "On üç sene önce yüreğimin acısına, hüzünlerime bir teselli gelmişti. Herkes en az bizim kadar sevsin dilerim. Sevmek ve sevilmek çok güzel" notunu yazdı.