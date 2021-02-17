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17 Şubat 2021 Çarşamba 09:43:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 16:30:00

13 yıllık mutluluğun sırrı saygı

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Yağmur Atacan ile evliliklerinde 13. yılını geride bırakan Pınar Altuğ, mutluluğun formülünü sıraladı: "Saygı ve güven"

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, meslektaş eşi Yağmur Atacan ile olan evliliğinden bahsetti. Kızı Su ile Akmerkez'de alışveriş yaparken görüntülenen oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Yağmur Atacan ile 2 ay sonra evliliklerinin 13. yılını kutlayacaklarını söyleyen Altuğ, mutlu birlikteliklerinin sırrının sorulması üzerine 'saygı ve güvenmek' dedi. Genç çiftlere tavsiyede bulunan oyuncu, "Uzun süreli ilişkinin sırrı beraber çok eğlenmek, saygı duymak, güvenmek..." diye konuştu.

SONUNDA KARAVAN ALDIK

Pandemiyle birlikte artık karavan tatiline yönelen oyuncu, yeni tatil anlayışı için "Doğada olmak çok güzel. Yazın teknede kışın karavanda göreceksiniz. Sonunda bir karavan aldık. İki haftadır kaçıyoruz" dedi.

Recep ASLAN

Etiketler : pınar altuğ yağmur atacan su
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