Bir erkek çocukları bulunan çiftten Hatice Şendil eşine olan aşkını, "Aşk bize göre; uçmak gibi. Öyle derin bir haz, göğsüne dolan ve yakan bir nefes gibi. 13 yılda tüm mevsimleri yaşadık, hiç kolay olmadı. Biz birbirinden vazgeçmeyen ve birbirini tamamen özgür bırakan bir çiftiz" sözleriyle anlattı. Eşine ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen Burak Sağyaşar ise, "Zamanla demlendik, kök saldık. Birçok sorun ve zorluğun üstesinden geldik. Ders aldık, öğrendik, geliştik" dedi.

