13 Haziran reyting sonuçları! Benim Tatlı Yalanım mı, Tek Yürek mi kim birinci oldu?

13 Haziran reyting sonuçları merak ediliyor. Benim Tatlı Yalanım mı, Tek Yürek mi kim birinci oldu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu akşam Star TV'de Benim Tatlı Yalanım, TRT 1'de Tek Yürek, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, FOX TV'de Hadi Be Oğlum ve TV8'de Survivor Türkiye - Yunanistan'ın yeni bölümleri ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından reyting sonuçları belli oluyor. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında totalde Survivor Türkiye Yunanistan ikinci, Hababam Sınıfı Üç Buçuk (T.S) üçüncü oldu. Bu hafta zirveyi kim kapacak? 13 Haziran reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

13 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!

13 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 13 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

6 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!

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