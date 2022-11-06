129 günde yarım milyon buluşma

28 Mayıs'ta Uğur Aslan'ın Afara Müzikaliyle başlayıp, 29 Ekim'de Ajda Pekkan'ın sahne aldığı 'Kuruçeşme Açıkhava Konserleri' final yaptı. İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Hakan Altun, Hande Yener, Yıldız Tilbe, Muazzez Ersoy, Serdar Ortaç, İzel, Çelik, Ercan ve MFÖ, gibi 82 sanatçı sevenleriyle bir araya geldi. 129 günlük konser maratonunda yaklaşık 452 bin müziksever bir araya geldi.