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06 Kasım 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 11:00:00

129 günde yarım milyon buluşma

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28 Mayıs'ta Uğur Aslan'ın Afara Müzikaliyle başlayıp, 29 Ekim'de Ajda Pekkan'ın sahne aldığı 'Kuruçeşme Açıkhava Konserleri' final yaptı.

28 Mayıs'ta Uğur Aslan'ın Afara Müzikaliyle başlayıp, 29 Ekim'de Ajda Pekkan'ın sahne aldığı 'Kuruçeşme Açıkhava Konserleri' final yaptı. İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Hakan Altun, Hande Yener, Yıldız Tilbe, Muazzez Ersoy, Serdar Ortaç, İzel, Çelik, Ercan ve MFÖ, gibi 82 sanatçı sevenleriyle bir araya geldi. 129 günlük konser maratonunda yaklaşık 452 bin müziksever bir araya geldi.

Etiketler : 129 günde yarım milyon buluşma Ajda Pekkan Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
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