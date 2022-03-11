12 yıllık emek

Türk bilim insanı Eczacı Reyhan Aliusta'nın 12 yıldır yurtiçi ve yurtdışında çalışmalarını sürdürdüğü 'Akavital' isimli besin takviyesiyle hastaların umudu oldu. Aliusta, özellikle bağırsak hastalıklarında ve bağışık sisteminin güçlendirilmesinde kullanılan ürünün tanıtımı için önceki gün lansman düzenledi. Tanıtıma Arzu Kurt, Bülent Sertaş, Furkan Dede, Güven Güleşce, Kadir Çöpdemir, Kadriye Olgar, Metin Şentürk, Murat Özarı ve Nihal Koç gibi cemiyet ve iş dünyasından isimler katıldı.