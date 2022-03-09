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09 Mart 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 10:00:00

-110 derecede eziyet

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Eşi Hacı Sabancı'yla birlikte İsviçre'de detoks kampına giden Nazlı Sabancı, güzellik uğruna -110 derece soğuk oda terapisine girdi. Orada sadece 3 dakika kalabildi.

Eşi Hacı Sabancı'yla birlikte İsviçre'de detoks kampına giden Nazlı Sabancı, güzellik uğruna -110 derece soğuk oda terapisine girdi. Orada sadece 3 dakika kalabildi.

Geçen yaz evlenen Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, sürekli yurtdışı tatiline çıkıyor. Yeni yerler keşfetmeyi seven çift, kayak tatilinin ardından formlarını korumak için bu kez İsviçre'deki detoks merkezine gitti. 1 haftalık program için 8 bin 800 dolar (128 bin TL) ödeyen çift, önceki gün kampta bambaşka bir deneyim yaşadı. 72 saate kadar süreyle aç kalınan programla zayıflamaya çalışan çiftten Nazlı Sabancı, -110 derece soğuk oda terapisine girdi. Sabancı güzellik uğruna odada sadece 3 dakika kalabildi. Not: eski çağlardan gelen 'soğuk oda' terapisi özellikle sporculara uygulanır. Ağrıların dindirilmesi ve hücrelerin yenilenmesi amacıyla uygulanan terapi, ünlü futbholcuların tercihidir.

Etiketler : -110 derecede eziyet 800 dolar detoks merkezi Hacı Sabancı detoks kampı Nazlı Sabancı
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