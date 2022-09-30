11 yıllık evlilik bitti

Son olarak TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde yer alan oyuncu Ahmet Uğur Say, 11 yıllık eşi Ezgi Züleyha Say ile evliliklerini tek celsede bitirdi. Şiddetli geçimsizlik talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davaya iki taraf da katıldı. Anlaşmalı olarak boşanan çift, birbirinden herhangi bir maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı.

Neslihan KESKİN

