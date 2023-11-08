10 yıllık şarkı

Şarkıcı Murat Boz '3' adlı albümünde yer alan 'Akın Darağacı' adlı şarkısını kliplendirdi. Sözü Günay Çoban'a müziği Serkan İzzet Özdoğan'a ait şarkının klip yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi. Çekimler esnasında Boz, bir ara gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık on yıl önce haklarını aldığı şarkıyı sevenleriyle buluşturmak için doğru zamanı beklediğini söyleyen Boz, "Bu şarkıyı on yıldır ruhumda demlendirdim. Yorumlarken en duygulandığım şarkılardan birisi oldu" dedi.