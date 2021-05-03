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03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30:00

10 yıllık başarı

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Haziranda yayınlamaya hazırlandığı '7' adlı albümünün çalışmalarını tamamlayan Gökhan Türkmen, Spotify verilerine göre 2014'ten bu yana Türkçe Pop dalında tüm zamanların "En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar" arasında ilk 10'da yerini aldı. Türkmen, dinleyicilerine teşekkür etti.

Haziranda yayınlamaya hazırlandığı '7' adlı albümünün çalışmalarını tamamlayan Gökhan Türkmen, Spotify verilerine göre 2014'ten bu yana Türkçe Pop dalında tüm zamanların "En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar" arasında ilk 10'da yerini aldı. Türkmen, dinleyicilerine teşekkür etti.

Etiketler : Gökhan Türkmen Spotify Türkçe Pop
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