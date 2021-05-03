10 yıllık başarı

Haziranda yayınlamaya hazırlandığı '7' adlı albümünün çalışmalarını tamamlayan Gökhan Türkmen, Spotify verilerine göre 2014'ten bu yana Türkçe Pop dalında tüm zamanların "En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar" arasında ilk 10'da yerini aldı. Türkmen, dinleyicilerine teşekkür etti.