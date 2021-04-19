10 yıldır dava peşinde

Şarkıcı Simge Sağın, kendi adını kullanarak insanları kandıran kabin memuruyla davasının 10 yıldır sürdüğünü söyledi. Artık mahkemenin sonuçlanmasını dört gözle bekleyen şarkıcı, "Cezası neyse çeksin istiyorum. Çok fazla işadamıyla konuşmuş, para istemiş. Beni de yanlış lanse ediyor. Umarım gereken cezayı alır" dedi.