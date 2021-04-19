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19 Nisan 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 14:30:00

10 yıldır dava peşinde

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Şarkıcı Simge Sağın, kendi adını kullanarak insanları kandıran kabin memuruyla davasının 10 yıldır sürdüğünü söyledi.

Şarkıcı Simge Sağın, kendi adını kullanarak insanları kandıran kabin memuruyla davasının 10 yıldır sürdüğünü söyledi. Artık mahkemenin sonuçlanmasını dört gözle bekleyen şarkıcı, "Cezası neyse çeksin istiyorum. Çok fazla işadamıyla konuşmuş, para istemiş. Beni de yanlış lanse ediyor. Umarım gereken cezayı alır" dedi.

Etiketler : şarkıcı mahkeme simge sağın
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