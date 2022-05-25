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25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:30:00

10 yıldır çalışıyorum bir evim yok

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Popçu Cem Belevi tarafından ikinci kez ihanete uğrayan İrem Derici Bursa'da sevenleriyle bir araya geldi. Popçu sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi.

Popçu Cem Belevi tarafından ikinci kez ihanete uğrayan İrem Derici Bursa'da sevenleriyle bir araya geldi. Popçu sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Derici, sahnesinde bir itirafta bulundu. Yaklaşık 10 yıldır çalıştığını belirten Derici, evi olmadığını açıkladı. Popçu, "Para işinden hiçbir şey anlamıyorum. 10 senedir afedersiniz deli gibi çalışıyorum, 2 tane arabam var, bir evim bile yok. Vardı 1 tane, sattım onu albüm yaptım" dedi.

Etiketler : 10 yıldır çalışıyorum bir evim yok Popçu Cem Belevi İrem Derici Bursa
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