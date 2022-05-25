10 yıldır çalışıyorum bir evim yok

Popçu Cem Belevi tarafından ikinci kez ihanete uğrayan İrem Derici Bursa'da sevenleriyle bir araya geldi. Popçu sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Derici, sahnesinde bir itirafta bulundu. Yaklaşık 10 yıldır çalıştığını belirten Derici, evi olmadığını açıkladı. Popçu, "Para işinden hiçbir şey anlamıyorum. 10 senedir afedersiniz deli gibi çalışıyorum, 2 tane arabam var, bir evim bile yok. Vardı 1 tane, sattım onu albüm yaptım" dedi.