10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü

Pınar Eliçe 10 yıl aranın ardından sahnelere geri döndü. KKTC'de konser veren Eliçe, Tolga Çam imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı. Eliçe, "Bugüne 3 aydır hazırlanıyorum. Sahneleri özlediğimi fark ettim" dedi. Uzun bir aradan sonra sahnelere dönen Pınar Eliçe, konserinde talihsiz bir kaza yaşadı. Ayağı takılan Eliçe, ses sisteminin üzerine doğru düştü. Son anda kendini toparlamayı başaran şarkıcı, sahneden aşağıya düşmekten son anda kurtardı.