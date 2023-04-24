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24 Nisan 2023 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 14:08:00

10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü

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Pınar Eliçe 10 yıl aranın ardından sahnelere geri döndü. KKTC'de konser veren Eliçe, Tolga Çam imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Pınar Eliçe 10 yıl aranın ardından sahnelere geri döndü. KKTC'de konser veren Eliçe, Tolga Çam imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı. Eliçe, "Bugüne 3 aydır hazırlanıyorum. Sahneleri özlediğimi fark ettim" dedi. Uzun bir aradan sonra sahnelere dönen Pınar Eliçe, konserinde talihsiz bir kaza yaşadı. Ayağı takılan Eliçe, ses sisteminin üzerine doğru düştü. Son anda kendini toparlamayı başaran şarkıcı, sahneden aşağıya düşmekten son anda kurtardı.

Etiketler : pınar eliçe kktc konser sahne
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