VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor
Kar kalınlığının geçen ocakta 2 metreyi aştığı Bitlis'te bu yıl hayvanlar hala merada
Fransa'da kasırga nedeniyle 23 bölgede turuncu alarm verildi
Afganistan'da 24 kişi donarak yaşamını yitirdi
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2022'de yüzde 28 arttı
Şeker üreticileri "sabit fiyat" uygulaması başlattı
Avrupa, ABD ve Çin'e karşı kıtanın sanayi politikasında "devrim" yapmak istiyor
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
Şampiyonluğa uzanan yolda milli kick boksçuyu hastalığı bile yıldıramadı
Emekli bir papanın sessiz ölümü
Azerbaycanlı STK'lerin Laçın Koridoru'ndaki maden protestoları
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 19 Ocak'ta Carmen'i sahneleyecek
Hababam Sınıfı'nın "Sevda"sını heyecanlandıran film: "Sevda Mecburi İstikamet"
Başkan Erdoğan'dan muhalefete başörtüsü tepkisi
İkinci çocukların bakımı devletten
"8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir?"
Enflasyonda düşüş devam edecek
Vergiler sıfırlanmıştı! Büyük indirim geliyor...
Tapu sahipleri dikkat! Bu tarihleri sakın kaçırmayın!
İddialar doğrulandı! Yeni ittifak geliyor
Cenazesi karıştı, cesedi yakıldı... Skandaldan cinayet çıktı
Sibirya soğukları kapıda! Türkiye donacak
EYT'de süre sınırı yok! Kaçıranlar dikkat: Üzülmeyin
16 Ocak 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 10:00:00

10 yıl sonra aynı elbise

ABONE OL

Şarkıcı Ziynet Sali memleketi KKTC'deki Rocks Otel'de sahne aldı. Sali, konserinde 10 yıl önce hazırlattığı Cengiz Abazoğlu imzalı kostümünü yeniden giydi.

Şarkıcı Ziynet Sali memleketi KKTC'deki Rocks Otel'de sahne aldı. Sali, konserinde 10 yıl önce hazırlattığı Cengiz Abazoğlu imzalı kostümünü yeniden giydi. Sali, "Bu kostüm tam on yıllık. Harbiye'deki konserim için Cengiz Abazoğlu hazırlamıştı. Kıyafete 10 yıl önceki halimden daha rahat girdiğim için çok mutlu oldum" dedi. Savaşçı bir kadını andıran elbisesiyle ilgili şarkıcı, "Ben savaşçı ve güçlü bir kadınım. Kadının gücünü temsil etmeyi seviyorum. Kılıcım mikrofonum, şarkılarım da kurşunlarım" dedi.

Etiketler : 10 yıl sonra aynı elbise Ziynet Sali KKTC Rocks Otel
Yeni ikili

Yeni ikili
Azer Bülbül şarkısını yorumladı

Azer Bülbül şarkısını yorumladı
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Madrigal buluşması

Madrigal buluşması
Yalıdan çıktılar

Yalıdan çıktılar
Baba-kız eğlence günü

Baba-kız eğlence günü
Sağlık sorunları olabiliyor

Sağlık sorunları olabiliyor
Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor
Özür dileyecekler

Özür dileyecekler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX