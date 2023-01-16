10 yıl sonra aynı elbise

Şarkıcı Ziynet Sali memleketi KKTC'deki Rocks Otel'de sahne aldı. Sali, konserinde 10 yıl önce hazırlattığı Cengiz Abazoğlu imzalı kostümünü yeniden giydi. Sali, "Bu kostüm tam on yıllık. Harbiye'deki konserim için Cengiz Abazoğlu hazırlamıştı. Kıyafete 10 yıl önceki halimden daha rahat girdiğim için çok mutlu oldum" dedi. Savaşçı bir kadını andıran elbisesiyle ilgili şarkıcı, "Ben savaşçı ve güçlü bir kadınım. Kadının gücünü temsil etmeyi seviyorum. Kılıcım mikrofonum, şarkılarım da kurşunlarım" dedi.