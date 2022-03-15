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15 Mart 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 11:30:00

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Soner Arıca, 'Soner Arıca Live & Piano Volume 2' adlı albümünü YouTube'da müzikseverlerle buluşturdu. A

Soner Arıca, 'Soner Arıca Live & Piano Volume 2' adlı albümünü YouTube'da müzikseverlerle buluşturdu. Arıca'nın daha önce seslendirdiği 'Sebebimsin', 'Bu mu Sevda', 'Ağla Gönlüm', 'Geçer', 'Ayrılık', 'Deniz Gözlüm', 'Efkarlıyım', 'Sonbahar', 'Kapını Çalan Benim' ve 'Sen Giderken' isimli 10 şarkısını kliplendirdi. Murat Tuncel'in yönetmenliğinde çekilen videolar, arka arkaya izlendiğinde mini bir konser gibi olması amaçlanarak hazırlandı.

Etiketler : 10 video klip Soner Arıca Soner Arıca Live & Piano Volume 2
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