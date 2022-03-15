10 video klip

Soner Arıca, 'Soner Arıca Live & Piano Volume 2' adlı albümünü YouTube'da müzikseverlerle buluşturdu. Arıca'nın daha önce seslendirdiği 'Sebebimsin', 'Bu mu Sevda', 'Ağla Gönlüm', 'Geçer', 'Ayrılık', 'Deniz Gözlüm', 'Efkarlıyım', 'Sonbahar', 'Kapını Çalan Benim' ve 'Sen Giderken' isimli 10 şarkısını kliplendirdi. Murat Tuncel'in yönetmenliğinde çekilen videolar, arka arkaya izlendiğinde mini bir konser gibi olması amaçlanarak hazırlandı.