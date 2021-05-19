10 MİLYON TL'LİK İNZİVADA

Fenerbahçeli Mesut Özil, Süper Lig'in sona ermesiyle Çeşme'de bulunan 10 milyon TL değerindeki villasında inzivaya çekildi. Eşi Amine Gülşe ve kızları Eda ile birlikte sezonun başlangıcını yapan ikili, yaz boyunca burada kalmayı planlıyor. Yazlığa geçmeden önce dekorasyonda değişiklikler yaptıkları öğrenilen çift, ailelerini de yanına alacak. Doğum yaptığından beri yanında olan annesi Gülter Gülşe ile futbolcunun Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir görmediği anne ve babası Almanya'dan gelerek ikilinin yanında olacak. Gözlerden uzak bir tatil yapmayı planlayan çift, komşuları Acun Ilıcalı ile de sezonun ortasında bir araya gelmeyi planlıyor.

Recep ASLAN

